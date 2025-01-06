  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об игре СКА в защите: «Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, это раньше в футболе можно было пешком ходить. В современном хоккее также – каждый обязан помогать защитникам»
7

Ротенберг об игре СКА в защите: «Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, это раньше в футболе можно было пешком ходить. В современном хоккее также – каждый обязан помогать защитникам»

Роман Ротенберг отметил общие тенденции игры в обороне в футболе и хоккее.

Ска обыграл «Витязь» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Матч с ЦСКА – шесть пропущенных шайб, «Сочи» – четыре, с ЦСКА потом три. Сейчас две. Можно спрогнозировать одну пропущенную в игре со «Спартаком», видимо. Вот по поводу обороны, что можно сказать? Есть ли действительно какие-то тенденции? 

– Оборона в хоккее, в современном хоккее – это работа всей пятерки. В современном футболе также, если посмотрите. В командных видах спорта. Это раньше можно было, если посмотреть футбол 80-х, в атаке пешком ходить, а потом где-то реализовать момент.

Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, потому что, если он не будет работать в обороне, соперник реализует свои моменты. Футбол – это командный спорт, я почему вам привожу пример.

Так сейчас в хоккее. Каждый игрок обязан отрабатывать оборону. И когда где-то кто-то не отрабатывает оборону, получается ситуация.

Как вы верно сказали, тенденция правильная. Мы стали лучше отрабатывать в оборону. Находимся на правильном пути и в следующих матчах в целом мы, конечно, будем всегда стремиться пропускать ноль голов. Это 100 процентов. Это наша задача. Мы к этому идем.

Но здесь тоже надо понимать, что мы забили больше всех в лиге с огромным отрывом. Да, мы тоже это понимаем, что мы больше всех забиваем, но нам нужно вместе работать. Это в первую очередь касается нападающих, которые должны помогать нашим защитникам в обороне. Постоянная взаимозаменяемость, понимаете. Это и есть современный хоккей.

Не только хоккей, футбол тоже, где все работают на команду. Отрабатывают в оборону и помогают вратарю. И я думаю, что мы на правильном пути. Мы это видим по результатам команды.

Я думаю, что вы напишете лучше статью этой ночью. Надеюсь. Если у вас будет хорошее настроение. Когда местная команда побеждает, должно быть хорошее настроение. Вы же из Питера?

Да. 

– А то у вас резко ночью обычно меняется мнение. А девушка, да? Девушка... Влияет. Это тоже момент, кстати! Есть девушки, чтобы, может быть, познакомиться с молодым человеком? Правильные девушки. Может, еще зеленые просто? – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Ротенберг о том, что СКА часто пропускает первым: «Инициатива – как девушка, нельзя ее отдавать. Мы вместе девушку вернули в наш коллектив в игре с «Витязем»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoВитязь
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoСКА
logoИнтер Майами
logoКХЛ
logoтактика
logoМЛС
тактика
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о том, что СКА часто пропускает первым: «Инициатива – как девушка, нельзя ее отдавать. Мы вместе девушку вернули в наш коллектив в игре с «Витязем»
19сегодня, 20:30
Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
122сегодня, 19:37
Ротенберг про 23 126 зрителей на матче СКА: «Фантастика, до слез. У нас атмосфера лучше, чем в НХЛ – своя культура, наши болеют еще лучше»
96сегодня, 18:01
Рекомендуем
Главные новости
СКА одержал 800-ю победу в КХЛ и забил 2000-й гол на домашнем льду в матче с «Витязем»
114 минут назад
Контракт Ватрано с «Анахаймом» – на 18 млн долларов. 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000
1043 минуты назад
«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли
12сегодня, 21:02Фото
МЧМ-2025. США и Финляндия сыграют в финале, Швеция и Чехия спорят за бронзу
10сегодня, 20:35Live
Ротенберг о том, что СКА часто пропускает первым: «Инициатива – как девушка, нельзя ее отдавать. Мы вместе девушку вернули в наш коллектив в игре с «Витязем»
19сегодня, 20:30
«Анахайм» переподписал Ватрано на три года. Фрэнк мог стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона
3сегодня, 20:17
НХЛ. «Чикаго» принимает «Рейнджерс», «Каролина» против «Питтсбурга», «Анахайм» встретится с «Тампой»
39сегодня, 20:01Live
Воробьев про 1:4 от «Локомотива»: «Пока новый год для ЦСКА так себе. Второй гол мы привезли сами себе, соперник по счету здорово сыграл»
3сегодня, 19:54
Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
122сегодня, 19:37
У «Сочи» 11 поражений в 12 последних матчах. Команда идет последней в Западной конференции
5сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»
5 минут назад
Зубов об 1:5 от «Динамо»: «Сочи» подвела дисциплина, ненужные удаления в начале, что привело к трате энергии, мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2»
58 минут назад
Кудашов о 5:1 с «Сочи»: «Динамо» чувствовало себя как дома. Болельщики поддерживали, мы хорошие голы забили и вообще организованно играли»
1сегодня, 20:39
Никитин про 4:1 с ЦСКА: «Локомотив» хорошо играл и заслуженно победил. В предыдущих матчах ЦСКА лучше играл и побеждал. Мы такая честная команда – все по заслугам»
сегодня, 19:59
Костюченок о 2:3 с «Металлургом»: «Никакой распродажи не устроили, потому что «Амур» хорошо играет. Последнее место давит, это неприятно»
1сегодня, 15:58
Тренер «Лады» Зубов о 5:0: «Содержание игры – не по счету. «Барыс» имел моменты, но мы хорошо реализовывали свои шансы»
сегодня, 15:45
Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Понравилась игра «Трактора» в концовке. После паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех. Сегодня играли лучше»
5сегодня, 15:23
Разин про 3:2 с «Амуром»: «Такие игры надо забывать быстрее. Свалим на Новый год, шампанское еще в голове осталось»
1сегодня, 14:55
Заварухин о неудачном отрезке «Автомобилиста»: «Давления не чувствую, нам нужна одна победа – и дальше пойдет»
5сегодня, 14:44
Дмитрий Свищев: «Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство»
10сегодня, 13:58
Рекомендуем