Ротенберг об игре СКА в защите: «Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, это раньше в футболе можно было пешком ходить. В современном хоккее также – каждый обязан помогать защитникам»

Роман Ротенберг отметил общие тенденции игры в обороне в футболе и хоккее.

Ска обыграл «Витязь » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Матч с ЦСКА – шесть пропущенных шайб, «Сочи» – четыре, с ЦСКА потом три. Сейчас две. Можно спрогнозировать одну пропущенную в игре со «Спартаком», видимо. Вот по поводу обороны, что можно сказать? Есть ли действительно какие-то тенденции?

– Оборона в хоккее, в современном хоккее – это работа всей пятерки. В современном футболе также, если посмотрите. В командных видах спорта. Это раньше можно было, если посмотреть футбол 80-х, в атаке пешком ходить, а потом где-то реализовать момент.

Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, потому что, если он не будет работать в обороне, соперник реализует свои моменты. Футбол – это командный спорт, я почему вам привожу пример.

Так сейчас в хоккее. Каждый игрок обязан отрабатывать оборону. И когда где-то кто-то не отрабатывает оборону, получается ситуация.

Как вы верно сказали, тенденция правильная. Мы стали лучше отрабатывать в оборону. Находимся на правильном пути и в следующих матчах в целом мы, конечно, будем всегда стремиться пропускать ноль голов. Это 100 процентов. Это наша задача. Мы к этому идем.

Но здесь тоже надо понимать, что мы забили больше всех в лиге с огромным отрывом. Да, мы тоже это понимаем, что мы больше всех забиваем, но нам нужно вместе работать. Это в первую очередь касается нападающих, которые должны помогать нашим защитникам в обороне. Постоянная взаимозаменяемость, понимаете. Это и есть современный хоккей.

Не только хоккей, футбол тоже, где все работают на команду. Отрабатывают в оборону и помогают вратарю. И я думаю, что мы на правильном пути. Мы это видим по результатам команды.

Я думаю, что вы напишете лучше статью этой ночью. Надеюсь. Если у вас будет хорошее настроение. Когда местная команда побеждает, должно быть хорошее настроение. Вы же из Питера?

– Да.

– А то у вас резко ночью обычно меняется мнение. А девушка, да? Девушка... Влияет. Это тоже момент, кстати! Есть девушки, чтобы, может быть, познакомиться с молодым человеком? Правильные девушки. Может, еще зеленые просто? – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Ротенберг о том, что СКА часто пропускает первым: «Инициатива – как девушка, нельзя ее отдавать. Мы вместе девушку вернули в наш коллектив в игре с «Витязем»