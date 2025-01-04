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Месси не смог посетить церемонию вручения Президентской медали Свободы в Белом доме. Мэджик Джонсон получил награду от Байдена

Лионель Месси не присутствовал на церемонии вручения наград от президента США.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наградит Лионеля Месси и Мэджика Джонсону Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

Аргентинский футболист «Интер Майами» не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме из-за накладок с графиком. Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» получил свою награду. 

Скриншот: x.com/WhiteHouse

Помимо Месси и Мэджика Джонсона, награду, в частности, получили актеры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, фронтмент U2 Боно, приматолог Джейн Гудолл, модельер Ральф Лорен, главный редактор Vogue Анна Винтур, инженер и популяризатор Билл Най.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS News
logoМэджик Джонсон
logoИнтер Майами
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Джо Байден
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