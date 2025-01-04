Гвардиола после 4:1 с «Вест Хэмом»: «Сити» все еще играет не так, как раньше. Я бы сказал, что полтора месяца плохой формы при 8 успешных годах – это неплохо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

«Горожане» выиграли матч 20-го тура АПЛ со счетом 4:1.

«Нет [мы не вернулись к прежней игре]. Приятно выигрывать, но мы все еще играем не так, как раньше, по разным причинам. Этот результат нам поможет. Мы испытываем трудности, но эта победа принесет некоторое облегчение.

В последнее время у нас были проблемы с результатами, но две победы в последних играх – это хорошо, и мы не проигрываем уже три матча подряд. Я бы сказал, что полтора месяца [плохой формы] при восьми [успешных] годах – это неплохо.

Нам повезло с первым голом, соперник играл лучше на первых минутах, мы могли пропустить один или два гола. Второй гол помог нам, это был невероятный гол, но мы все еще не те, что были раньше».

О Савио

«Он был великолепен. Он один из немногих, кто отличается свежестью. Были проблески гениальности».