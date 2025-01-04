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«Ман Сити» выиграл 2 матча подряд впервые с октября

«Манчестер Сити» выиграл второй матч подряд.

Команда Пепа Гвардиолы победила «Вест Хэм» со счетом 4:1 в 20-м туре АПЛ. 29 декабря «горожане» обыграли «Лестер» (2:0). 

«Сити» одержал две победы подряд впервые с октября. 11 января команда встретится с «Солфордом» в 1/32 финала Кубка Англии.

«Горожане» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoВест Хэм
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
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