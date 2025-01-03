Пеп о «Сити»: «В игре с «Лестером» мы не показали свой лучший уровень. Команда пока не достигла стабильности в результатах, победа над «Вест Хэмом» поможет нам в будущем»
Пеп Гвардиола высказался об уверенности «Ман Сити».
В прошлом туре АПЛ «горожане» обыграли «Лестер» на выезде (2:0).
«В той игре мы не показали свой лучший уровень. Мы выиграли, но такие игры случаются в футболе. Победа хорошо влияет на настроение команды. Мы пока не достигли стабильности в результатах, но у нас есть еще одна возможность одержать победу в матче с «Вест Хэмом», которая поможет нам в будущем», – сказал главный тренер «Ман Сити».
В субботу «Сити» примет «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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