«Монако» продлил контракт с тренером Хюттером до 2027 года. У него 35 побед в 60 матчах

«Монако» продлил контракт с главным тренером Ади Хюттером.

Новое соглашение с австрийским специалистом рассчитано до 2027 года.

Хюттер тренирует «Монако» с июля 2023 года. При нем команда провела 60 матчей, одержав 35 побед, 11 раз сыграв вничью и 14 раз проиграв.

Напомним, за «Монако » выступает российский полузащитник Александр Головин .