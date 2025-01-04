«Монако» продлил контракт с тренером Хюттером до 2027 года. У него 35 побед в 60 матчах
«Монако» продлил контракт с главным тренером Ади Хюттером.
Новое соглашение с австрийским специалистом рассчитано до 2027 года.
Хюттер тренирует «Монако» с июля 2023 года. При нем команда провела 60 матчей, одержав 35 побед, 11 раз сыграв вничью и 14 раз проиграв.
Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Монако»
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