Хюттер об 1:2 с «Марселем»: «Монако» создал больше моментов, но подвела реализация. Два подарка сопернику все перечеркнули» 

Ади Хюттер оценил поражение от «Марселя» (1:2) в Лиге 1.

– Я считаю, что поражение не является закономерным итогом этой встречи. Если принимать в учет весь матч целиком, то мы по меньшей мере заслужили ничью. В игре с соперником такого класса дарить два голевых момента, конечно же, недопустимо. Можно с уверенностью сказать, что первый гол «Марселя » — это наш подарок сопернику. Ситуация, которая повлекла за собой назначение пенальти в наши ворота, не редкость в футболе.

Если смотреть в целом, то мы создали больше моментов, но эти два подарка все перечеркнули. Я считаю, что мы провели вполне убедительную игру. Я не думаю, что сегодня «Марсель» был лучшей командой на поле. Нас подвела реализация моментов.

- Что вы сказали своим игрокам после этого поражения?

– Не так давно мы потерпели два поражения кряду во встречах с «Ниццей» и «Анжером». Следом мы добились побед над «Болоньей», «Страсбуром» и «Брестом». Теперь нам снова нужно вернуться на победные рельсы. Это поражение сложно принять, потому что счет не отражает содержания матча. Повторюсь, вполне закономерно, что за такие ошибки, которые мы допустили сегодня, приходится расплачиваться очками.

Мы каждый сезон боремся за место в тройке лидеров, такая же цель стоит и перед командой, с которой мы играли сегодня. Нужно отдать должное «Марселю», в их составе собраны очень сильные игроки. В чемпионате такого уровня за ошибки приходится расплачиваться очками.

Если бы удача была на нашей стороне, мы бы вполне могли вернуться домой с тремя очками. Я недоволен итоговым счетом, но удовлетворен тем, как действовала на поле моя команда, – сказал тренер «Монако ».