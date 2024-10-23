Хюттер о 7 очках «Монако» в 3 матчах ЛЧ: «Мы в хорошем положении, но впереди нас ждут очень сложные соперники»

Ади Хюттер оценил победу над «Црвеной Звездой» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Это очень важные для нас три очка. Я очень рад, что и Бреэль [Эмболо] забил свой гол. В трех матчах у нас семь очков. Но мы не думаем о себе слишком многого. Да, мы в хорошем положении, но впереди нас ждут очень сложные соперники», – сказал тренер «Монако».