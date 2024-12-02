Хюттер о 3-м месте «Монако» в Лиге 1: «В январе мы шли пятыми или шестыми, но это не помешало здорово завершить сезон и пробиться в Лигу чемпионов»
После 13 туров монегаски отстают от лидирующего «ПСЖ» на 7 очков. «Марсель» идет вторым, опережая «Монако» лишь по дополнительным показателям.
– Как, по-вашему, будет складываться борьба за второе место?
– Я помню, что в середине прошлого сезона мы шли на пятом или шестом месте, было это в январе. Однако это не помешало нам здорово завершить сезон и пробиться в Лигу чемпионов.
У нас молодая команда. Вместе с тем летом произошли определенные перестановки. Мы боремся сразу с несколькими клубами. Помимо «Марселя» в борьбу также включаются «Лион» и «Лилль».
Мы все в одной лодке за «ПСЖ». Чтобы заслужить место в тройке лидеров, нужно будет бороться. Мы знали, что нам предстоит встреча с сильной командой, которую возглавил отличный тренер. «Марсель» также здорово укрепился в ходе летнего трансферного окна.
Нужно продолжать борьбу. Сегодня мы очень расстроены тем, как сложилась эта встреча (1:2), однако нам не может быть стыдно за то, что мы показали на поле, – сказал тренер «Монако».
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