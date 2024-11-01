Онопко о Головине: «Еще не реализовал себя, может уехать в клуб выше статусом. «Монако» тоже топ-клуб, и он там лидер. Он очень сильно вырос, ему все дано»
– Саша Головин продлил контракт с «Монако». Реализовал ли он себя полностью или все‑таки не хватает в его послужном списке топ‑клуба?
– Думаю, что Саша себя еще не реализовал. Он еще может уехать играть в клуб выше статусом.
Хотя, знаете, «Монако» тоже топ‑клуб. Они с ним продлили соглашение на длительный срок (до 2029 года – Спортс’‘), он там уже очень долго играет, капитан. И он там не находится, а играет. Тренер говорит, что Саша лидер. Головин и сам демонстрирует, что он лидер. Мы же тренируемся, видим это. Он большой молодец.
– Вы с ним работали в ЦСКА, когда он еще был совсем молод. Разница с сегодняшним Головиным колоссальна?
– Ему кое‑чего не хватало, когда он начинал тренироваться с основой ЦСКА. Мы видели в нем перспективу, дали ему отдельную программу. Благодаря этому он начал расти, но основная заслуга – его. Саша использовал свой шанс, ему все дано. Прошел через все микротравмы, поднялся на невероятный уровень.
Повторюсь, основная заслуга в таком результате только его: работал, шел к цели, уехал, нашел себя, свою игру и не останавливался. В «Монако» ему тоже не все давалось легко, все‑таки это другая страна и культура. И, конечно, он очень сильно вырос, – сказал тренер сборной России и «Ростова».
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