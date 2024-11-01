  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Онопко о Головине: «Еще не реализовал себя, может уехать в клуб выше статусом. «Монако» тоже топ-клуб, и он там лидер. Он очень сильно вырос, ему все дано»
4

Онопко о Головине: «Еще не реализовал себя, может уехать в клуб выше статусом. «Монако» тоже топ-клуб, и он там лидер. Он очень сильно вырос, ему все дано»

Виктор Онопко считает, что у Александра Головина есть потенциал для топ-клуба.

– Саша Головин продлил контракт с «Монако». Реализовал ли он себя полностью или все‑таки не хватает в его послужном списке топ‑клуба?

– Думаю, что Саша себя еще не реализовал. Он еще может уехать играть в клуб выше статусом.

Хотя, знаете, «Монако» тоже топ‑клуб. Они с ним продлили соглашение на длительный срок (до 2029 года – Спортс’‘), он там уже очень долго играет, капитан. И он там не находится, а играет. Тренер говорит, что Саша лидер. Головин и сам демонстрирует, что он лидер. Мы же тренируемся, видим это. Он большой молодец.

– Вы с ним работали в ЦСКА, когда он еще был совсем молод. Разница с сегодняшним Головиным колоссальна?

– Ему кое‑чего не хватало, когда он начинал тренироваться с основой ЦСКА. Мы видели в нем перспективу, дали ему отдельную программу. Благодаря этому он начал расти, но основная заслуга – его. Саша использовал свой шанс, ему все дано. Прошел через все микротравмы, поднялся на невероятный уровень.

Повторюсь, основная заслуга в таком результате только его: работал, шел к цели, уехал, нашел себя, свою игру и не останавливался. В «Монако» ему тоже не все давалось легко, все‑таки это другая страна и культура. И, конечно, он очень сильно вырос, – сказал тренер сборной России и «Ростова».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoВиктор Онопко
logoАлександр Головин
logoАди Хюттер
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит. Будем надеяться, что кто-нибудь из наших выиграет, у нас Головин на виду в Европе»
3630 октября, 05:55
Дивеев считает Головина лучшим игроком сборной России: «Заметно, что это футболист другого класса. Сильно выделяется на тренировках»
1613 октября, 21:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»
210 минут назад
Боярский о матче с Брунеем: «С чего-то надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике. Имеет смысл играть, чтобы подтвердить состоятельность на мировой арене»
1228 минут назад
«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 млн евро за Аморима. «Спортинг» подтвердил
3443 минуты назад
Сергей Ташуев: «РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, возможно. У нас пешком не поиграешь, приезжают хорошие легионеры из топ-4»
1556 минут назад
«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон
10559 минут назад
Каштанов о посещаемости: «Играл за «Урал» – бывало по 230 зрителей. «Химки» и их 300 человек. Вот и зачем они нужны? Для чего это все?»
50сегодня, 11:51
«Пари НН», «Торпедо» и другие нижегородские клубы проведут матчи в специальной форме в честь Дня народного единства
9сегодня, 11:26Фото
Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. Но хорошо, что матчи не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет»
33сегодня, 11:23
Новый месяц – новые цели. Наша цель – найти финансового менеджера. Откликайтесь на вакансию!
сегодня, 11:00Вакансия
Силкин о втором составе Брунея: «Это все равно что с улицы ребят набрать и играть со сборной России. Мы себя унижаем»
28сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Дэвиса, но заинтересована в личном общении с игроком
13 минут назад
Кубарси о высокой обороне «Барсы»: «Смотря со стороны, думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить». Но на поле ты доверяешь партнерам, это вопрос коммуникации»
1042 минуты назад
Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»
357 минут назад
«Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 12:00Реклама
Канчельскис о дерби: «Фаворитом назову ЦСКА, они выглядят лучше «Спартака». Армейцы вполне могут расшатать кресло под Станковичем»
12сегодня, 11:55
Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)
12сегодня, 11:42
Жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Краснодар», «Сочи» и «Урал» узнают соперников по плей-офф
4сегодня, 11:35
Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»
2сегодня, 11:10
Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные
6сегодня, 11:07
«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом
3сегодня, 10:46