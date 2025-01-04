Модрич о камбэке с «Валенсией»: «Реал» вновь показал характер и не переставал верить в себя. Эта победа может привести нас к титулу»

Лука Модрич оценил волевую победу над «Валенсией» (2:1).

До 85-й минуты перенесенного матча Ла Лиги «Реал » уступал со счетом 0:1.

«Команда вновь показала характер, мы никогда не переставали верить в себя. В первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором – гораздо лучше.

Нам не повезло с пенальти и в эпизоде с отмененным голом , но мы все равно верили. Эта победа многое значит и может привести нас к титулу», – сказал хавбек «Реала».