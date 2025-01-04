39-летний Модрич – самый возрастной автор гола в истории «Реала». Он превзошел Пушкаша

Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории «Реала».

В пятницу полузащитник забил мяч в игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) в возрасте 39 лет и 116 дней.

Таким образом, Модрич превзошел достижение Ференца Пушкаша , который 17 апреля 1966 года забил за «Реал » в матче Кубка Испании с хихонским «Спортингом», когда ему было 39 лет и 15 дней.