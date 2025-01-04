39-летний Модрич – самый возрастной автор гола в истории «Реала». Он превзошел Пушкаша
Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории «Реала».
В пятницу полузащитник забил мяч в игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) в возрасте 39 лет и 116 дней.
Таким образом, Модрич превзошел достижение Ференца Пушкаша, который 17 апреля 1966 года забил за «Реал» в матче Кубка Испании с хихонским «Спортингом», когда ему было 39 лет и 15 дней.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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