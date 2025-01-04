Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча. Вингера «Реала» удалили в игре с «Валенсией» за толчок вратаря Димитриевски сзади в голову
В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Если поведение бразильца квалифицируют как агрессивное, то он будет дисквалифицирован на 2 матча. Если же его поступок расценят как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры.
При этом в первом случае футболист не сможет сыграть в матчах 20-го и 21-го туров Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом» соответственно.
Если же дисквалификация составит 4 игры, то она также распространится на матчи под эгидой Федерации футбола Испании. Таким образом, Винисиус может пропустить встречи с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубке страны, с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании, финал Суперкубка (если «Реал» туда попадет) и игру 1/8 финала Кубка в случае выхода клуба в эту стадию.
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