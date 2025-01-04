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Модрич делит 10-е место по матчам (561) за «Реал». Рекорд у Рауля – 741

Лука Модрич вышел на 10-е место по числу матчей за «Реал».

39-летний хавбек провел 561-ю игру за мадридский клуб во всех турнирах, забив гол в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). Хорват сравнялся с Пирри, на счету которого также 561 игра за «Реал».

9-е место в списке с 577 встречами занимает Хосе Антонио Камачо. Рекорд принадлежит Раулю – 741.

В топ-8 также входят Икер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Карим Бензема (648), Сантильяна (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (600).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
logoЛука Модрич
Сантильяна
logoРауль
logoРеал Мадрид
logoФернандо Йерро
logoХосе Антонио Камачо
logoФрансиско Хенто
logoКарим Бензема
logoЛа Лига
logoИкер Касильяс
logoСерхио Рамос
Маноло Санчис
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