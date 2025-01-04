Лапорта по ошибке опубликовал текст, где RFEF соглашается с позицией «Барсы» по Ольмо и Виктору. Игроки еще не зарегистрированы, клуб ждет ответа Федерации и Ла Лиги
Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки. Клуб пытается добиться регистрации через Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
По сообщениям журналиста Жерара Ромеро и других испанским медиа, президент «Барселоны» опубликовал в соцсетях сообщение о позиции RFEF по вопросу регистрации футболистов.
В анонимном тексте, видном всем контактам Лапорты, утверждается, что RFEF согласна с позицией клуба по вопросу регистрации Ольмо и Виктора.
«Выслушав аргументы «Барселоны», RFEF согласна с ними в том, что статья регламента RFEF не применима к делу Дани Ольмо/Пау Виктора, поскольку в данном случае потеря игроков произошла не по воле клуба (что предусмотрено этой статьей), а по внешним факторам и вопреки воле игроков.
Неоспоримым фактом является то, что и клуб, и игроки хотят продолжать сотрудничества в течение всего сезона. Такое толкование правила соответствует очевидной цели указанной статьи – содействию стабильности состава игроков, чтобы такого не произошло», – говорится в тексте.
Diario Sport пишет, что руководитель «Барсы» опубликовал текст по ошибке.
Отмечается, что даже если RFEF действительно разделяет позицию «блауграны», это не означает, что Ольмо и Пау Виктор будут зарегистрированы. «Барса» по-прежнему ждет ответа от Ла Лиги и RFEF.
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