Симеоне о проблемах «Барсы» с регистрацией Ольмо: «Надеюсь, правила будут одинаковы для всех. Если правила не позволяют, он не сможет играть»
Диего Симеоне высказался о проблемах с регистрацией Дани Ольмо.
«Надеюсь, правила просто будут одинаковы для всех.
И, конечно, я не сомневаюсь, что так и будет. Если он может продолжать играть, то добро пожаловать. А если правила не позволяют ему играть, то он не сможет играть.
Мы, как тренеры, должны следовать правилам, которые предлагаются для всех команд, и уважать это», – сказал главный тренер «Атлетико».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем