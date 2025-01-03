Симеоне о проблемах «Барсы» с регистрацией Ольмо: «Надеюсь, правила будут одинаковы для всех. Если правила не позволяют, он не сможет играть»

Диего Симеоне высказался о проблемах с регистрацией Дани Ольмо.

«Надеюсь, правила просто будут одинаковы для всех.

И, конечно, я не сомневаюсь, что так и будет. Если он может продолжать играть, то добро пожаловать. А если правила не позволяют ему играть, то он не сможет играть.

Мы, как тренеры, должны следовать правилам, которые предлагаются для всех команд, и уважать это», – сказал главный тренер «Атлетико».