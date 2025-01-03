В «Барсе» уверены в регистрации Ольмо и Виктора, Лапорта может выступить с заявлением. Жоан обсудил вопрос с Фликом
В «Барсе» уверены, что Дани Ольмо и Пау Виктора зарегистририруют.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта сегодня провел встречу с руководителями клуба. Они убеждены в том, что футболистов получится зарегистрировать. Лапорта также побеседовал сегодня с главным тренером Ханси Фликом.
В субботу Лапорта может публично выступить с заявлением о ситуации.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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