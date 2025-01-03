В «Барсе» уверены в регистрации Ольмо и Виктора, Лапорта может выступить с заявлением. Жоан обсудил вопрос с Фликом

В «Барсе» уверены, что Дани Ольмо и Пау Виктора зарегистририруют.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта сегодня провел встречу с руководителями клуба. Они убеждены в том, что футболистов получится зарегистрировать. Лапорта также побеседовал сегодня с главным тренером Ханси Фликом.

В субботу Лапорта может публично выступить с заявлением о ситуации.