«Милан» прервал серию «Юве» без поражений. Туринцы не проигрывали 14 матчей до полуфинала Суперкубка Италии

Прервалась серия «Ювентуса» из 14 матчей без поражений.

Сегодня туринцы уступили «Милану» (1:2) в полуфинале Суперкубка Италии.

До этого последний раз команда Тиаго Мотты проигрывала 22 октября – «Штутгарту» (0:1) в матче Лиги чемпионов. С тех пор «Ювентус» одержал 5 побед и 9 раз сыграл вничью.

Далее «бьянконери» сыграют в гостях с «Торино» в 20-м туре Серии А. Матч пройдет 11 января.