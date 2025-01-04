«Милан» прервал серию «Юве» без поражений. Туринцы не проигрывали 14 матчей до полуфинала Суперкубка Италии
Прервалась серия «Ювентуса» из 14 матчей без поражений.
Сегодня туринцы уступили «Милану» (1:2) в полуфинале Суперкубка Италии.
До этого последний раз команда Тиаго Мотты проигрывала 22 октября – «Штутгарту» (0:1) в матче Лиги чемпионов. С тех пор «Ювентус» одержал 5 побед и 9 раз сыграл вничью.
Далее «бьянконери» сыграют в гостях с «Торино» в 20-м туре Серии А. Матч пройдет 11 января.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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