Денис Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля. У Гильермо большой опыт: и в Швейцарии поработал, и в Испании»

Денис Глушаков поделился мнением об Александре Мостовом.

– Вы понимаете, что Мостовой пытается до нас донести?

– Александр – амбициозный человек. Не зря у него Царь кличка. Он хочет добиться и выиграть что-то. Я не буду гнаться за чем-то, убиваться о том, пригласят или нет...

Пока не знаю, какой я тренер – на данный момент я еще действующий игрок. Какой я буду тренер – загадка. Может, буду хорошим, а может, плохим. Возможно, мне вообще это не понравится и захочу в менеджмент пойти. Пока еще не определился. Футбол - это моя жизнь, я его люблю, а дальше станет понятно, в каком амплуа я буду полезен.

– Вас забавляют его высказывания?

– Не то чтобы забавляют... Иногда он, наверное, говорит с юмором – с таким черным, с пиаром.

– Согласны с его мыслями про Абаскаля?

– Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в «Спартаке», и в Швейцарии он поработал, и в Испании. В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться, – сказал экс-капитан «Спартак».