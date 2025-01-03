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Шишкин об Абаскале: «Багаж – вещи в аэропорту. Если бы результаты «Спартака» были неудачными, он бы не стал говорить про это»

Роман Шишкин не согласен со словами Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

 Ранее бывший тренер красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».

– Гильермо Абаскаль сказал, что Станкович идет на его багаже. Вы согласны с ним?

– Сказать можно что угодно. Багаж – вещи в аэропорту. Тренера меняет другой тренер в каждой команде.

А если бы результаты были неудачными, Абаскаль сказал бы, что это его багаж? Конечно, нет. Не стал бы говорить про это.

То, что остаются игроки, – это нормально. У всех долгосрочные контракты. Не должны же они уходить вслед за тренером. Такого не бывает, – заявил экс-защитник «Спартака».

Гранат о словах Абаскаля про «Спартак»: «Каждый хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoДеян Станкович
logoРоман Шишкин
logoМатч ТВ
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