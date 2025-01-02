«Абаскаль станет тренером топ-уровня, верю. Станковича мы выбрали из-за его желания доминировать». Амарал о «Спартаке»

Томаш Амарал высоко оценил Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича в «Спартаке».

– В конце сезона на должность тренера был нанят Деян Станкович. Бывший игрок, построивший блестящую карьеру в Италии.

– Мы договорились об уходе Гильермо Абаскаля , который является тренером с потенциалом, и я верю, что он станет тренером топ-уровня, но наступил непростой момент, когда перемены были неизбежны.

Мы назначили временного тренера из штаба (Владимира Слишковича – Спортс’’), который руководил командой на финишной прямой сезона, но мы уже готовили решение по новому назначению.

Я составил список из нескольких тренеров, с которыми мне было интересно поговорить. Я не хотел никого нанимать, не разговаривая, не встречаясь и не беседуя. Совет директоров тоже не хотел этого делать. И Станкович был одним из них. Выбор в его пользу был немедленным.

– Почему?

– Из-за того, как он смотрел на игру и как он хотел доминировать, что характерно для культуры «Спартака » и что всегда должно характеризовать клуб. И из-за его сильного характера.

В итоге у нас было очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что он правильный тренер, и Станкович также почувствовал по разговору со мной, что это будет правильный шаг. У нас возникла сильная связь с первого разговора.

Я сразу же поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал им, что это правильный тренер. Я сделал это еще до того, как написал то, что должно было стать моим отчетом о Станковиче, – сказал бывший спортивный директор красно-белых в интервью Maisfutebol.

Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»

Амарал о работе в России во время конфликта: «Я женат на русской и понимаю, что в истории всегда есть две стороны. И, возможно, ни одна из них не права. Я за мир»