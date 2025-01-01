Глушаков о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Ему можно так говорить, команду собирали до Станковича. Где-то он прав плюс-минус»

Денис Глушаков поддержал заявку Гильермо Абаскаля на багаж в «Спартаке».

Ранее бывший тренер красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

В текущем сезоне «Спартак » под руководством Деяна Станковича занимает 3-е место в Мир РПЛ , набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла.

– Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже. Согласны ли вы с мнением испанца?

– Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи.

– Мостовой считает, что Абаскаль – проходимец в футболе.

– Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить, – сказал бывший капитан московского клуба.