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Глушаков о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Ему можно так говорить, команду собирали до Станковича. Где-то он прав плюс-минус»

Денис Глушаков поддержал заявку Гильермо Абаскаля на багаж в «Спартаке».

Ранее бывший тренер красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

В текущем сезоне «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 3-е место в Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла. 

Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже. Согласны ли вы с мнением испанца?

– Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи.

Мостовой считает, что Абаскаль – проходимец в футболе.

– Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить, – сказал бывший капитан московского клуба.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoСпартак
logoДеян Станкович
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