Тарпищев о Джикии: «Как с ним обошлись при Абаскале – это неправильно. Он мог цементировать команду. «Спартак» сам себя этого лишил»

Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» неправильно обошелся с Георгием Джикией.

Летом 2024 года красно-белые не продлили соглашение с футболистом.

– Кто сейчас лидер в команде?

– Это очень важная роль – роль лидера. Потеря Джикии очень повлияла на команду.

Как с ним обошлись при Абаскале , отдали его – я считаю, это неправильно. Джикия как раз был тем костяком, который в рабочем и эмоциональном плане был настоящим капитаном.

Он мог цементировать команду. Сейчас «Спартак» сам себя этого лишил.

– Сейчас такого игрока в команде нет?

– Нет лидера, который мог бы объединить команду в единое целое, – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака » Шамиль Тарпищев.