Тарпищев о Джикии: «Как с ним обошлись при Абаскале – это неправильно. Он мог цементировать команду. «Спартак» сам себя этого лишил»
Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» неправильно обошелся с Георгием Джикией.
Летом 2024 года красно-белые не продлили соглашение с футболистом.
– Кто сейчас лидер в команде?
– Это очень важная роль – роль лидера. Потеря Джикии очень повлияла на команду.
Как с ним обошлись при Абаскале, отдали его – я считаю, это неправильно. Джикия как раз был тем костяком, который в рабочем и эмоциональном плане был настоящим капитаном.
Он мог цементировать команду. Сейчас «Спартак» сам себя этого лишил.
– Сейчас такого игрока в команде нет?
– Нет лидера, который мог бы объединить команду в единое целое, – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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