«Юве» хочет арендовать Зиркзе, но «МЮ» согласен только на продажу или аренду с обязательством выкупа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» не совпадают в мнениях о трансфере Джошуа Зиркзе.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы начали контакты с окружением 23-летнего нападающего, которому не хватает игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Так, форвард был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2) в связи с тактическим решением Рубена Аморима.
«Ювентус» хотел бы арендовать игрока, однако на данный момент «Манчестер Юнайтед» не согласен на такое решение. Манкунианцы предпочли бы продать нидерландца или сразу же включить в арендное соглашение обязательный выкуп.
В этом сезоне Зиркзе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также форвард забил гол в Кубке английской лиги. В 5 матчах Лиги Европы на его счету один ассист. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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