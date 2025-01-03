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«Юве» хочет арендовать Зиркзе, но «МЮ» согласен только на продажу или аренду с обязательством выкупа

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» не совпадают в мнениях о трансфере Джошуа Зиркзе.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы начали контакты с окружением 23-летнего нападающего, которому не хватает игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Так, форвард был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2) в связи с тактическим решением Рубена Аморима.

«Ювентус» хотел бы арендовать игрока, однако на данный момент «Манчестер Юнайтед» не согласен на такое решение. Манкунианцы предпочли бы продать нидерландца или сразу же включить в арендное соглашение обязательный выкуп.

В этом сезоне Зиркзе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также форвард забил гол в Кубке английской лиги. В 5 матчах Лиги Европы на его счету один ассист. Подробная статистика доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoДжошуа Зиркзе
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoРубен Аморим
возможные трансферы
logoсерия А Италия
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