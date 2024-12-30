Зиркзе заменили на 33-й минуте матча с «Ньюкаслом». Фанаты «МЮ» радостно отреагировали на уход форварда с поля

Джошуа Зиркзе не доиграл первый тайм матча с «Ньюкаслом».

«Манчестер Юнайтед » принимает «сорок» в рамках 19-го тура АПЛ (0:2, перерыв).

Нидерландский нападающий манкунианцев вышел в стартовом составе и был заменен на 33-й минуте – вместо него вышел Кобби Майну . Это тактическое решение Рубена Аморима – травмы у Зиркзе не было.

Фанаты хозяев отреагировали на уход Джошуа с поля радостными возгласами.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.