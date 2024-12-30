Зиркзе заменили на 33-й минуте матча с «Ньюкаслом». Фанаты «МЮ» радостно отреагировали на уход форварда с поля
Джошуа Зиркзе не доиграл первый тайм матча с «Ньюкаслом».
«Манчестер Юнайтед» принимает «сорок» в рамках 19-го тура АПЛ (0:2, перерыв).
Нидерландский нападающий манкунианцев вышел в стартовом составе и был заменен на 33-й минуте – вместо него вышел Кобби Майну. Это тактическое решение Рубена Аморима – травмы у Зиркзе не было.
Фанаты хозяев отреагировали на уход Джошуа с поля радостными возгласами.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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