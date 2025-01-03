Фердинанд о замене Зиркзе в 1-м тайме: «Очень переживаю за него. Трудно смириться, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе. Это тяжело»

Рио Фердинанд прокомментировал быструю замену Джошуа Зиркзе.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

«Я сочувствую ему. Очень, очень переживаю за него как бывший профессиональный футболист.

Трудно смириться с тем, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе – свист и все такое. Это тяжело.

Надеюсь, что он сможет восстановиться, надеюсь, что он восстановится ментально с помощью партнеров и тренера.

Тренер сказал: «Я поговорю с ним, потому что это было тактическое решение». Но я бы сказал, что это не первый раз, когда мы видим такое.

Мы видели, как более сильных игроков меняли в такие моменты, и дело в том, чтобы иметь стойкость, чтобы оправиться после этого», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд .