Фердинанд о замене Зиркзе в 1-м тайме: «Очень переживаю за него. Трудно смириться, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе. Это тяжело»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).
«Я сочувствую ему. Очень, очень переживаю за него как бывший профессиональный футболист.
Трудно смириться с тем, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе – свист и все такое. Это тяжело.
Надеюсь, что он сможет восстановиться, надеюсь, что он восстановится ментально с помощью партнеров и тренера.
Тренер сказал: «Я поговорю с ним, потому что это было тактическое решение». Но я бы сказал, что это не первый раз, когда мы видим такое.
Мы видели, как более сильных игроков меняли в такие моменты, и дело в том, чтобы иметь стойкость, чтобы оправиться после этого», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий