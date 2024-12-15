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  • Джунтоли о Зиркзе в «Юве»: «Очень хороший игрок, но у него контракт с «МЮ». Мы ждем Милика и сосредоточены на других вещах»
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Джунтоли о Зиркзе в «Юве»: «Очень хороший игрок, но у него контракт с «МЮ». Мы ждем Милика и сосредоточены на других вещах»

Кристиано Джунтоли высказался на тему трансфера Джошуа Зиркзе в «Ювентус».

«Зиркзе в январе? Мы ждем [Аркадиуша] Милика.

Могу только сказать, что Зиркзе – очень хороший игрок, но у него контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас я не могу добавить больше, мы сейчас сосредоточены на совершенно других вещах», – сказал спортивный директор «Ювентуса» в интервью Sky Sports.

«Юве» следит за Зиркзе, «МЮ» пока не дал согласие на аренду. Мотта хочет приобрести Фергюсона из «Болоньи»

Милик перенес новую операцию на колене. Форвард восстанавливается от полученной перед Евро травмы

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoДжошуа Зиркзе
Кристиано Джунтоли
logoАркадиуш Милик
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