Джунтоли о Зиркзе в «Юве»: «Очень хороший игрок, но у него контракт с «МЮ». Мы ждем Милика и сосредоточены на других вещах»

Кристиано Джунтоли высказался на тему трансфера Джошуа Зиркзе в «Ювентус».

«Зиркзе в январе? Мы ждем [Аркадиуша] Милика.

Могу только сказать, что Зиркзе – очень хороший игрок, но у него контракт с «Манчестер Юнайтед ».

Сейчас я не могу добавить больше, мы сейчас сосредоточены на совершенно других вещах», – сказал спортивный директор «Ювентуса » в интервью Sky Sports.

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