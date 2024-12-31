Зиркзе получил худшую оценку за матч с «Ньюкаслом» – 1 из 10 от MEN. Форвард «МЮ» был заменен на 33-й минуте, вышедшему вместо него Майну дали 7 баллов

Джошуа Зиркзе получил худшую оценку за матч с «Ньюкаслом» – 1 из 10 от MEN.

«Манчестер Юнайтед » проиграл «Ньюкаслу » (0:2) в 19-м туре АПЛ . Форвард из Нидерландов был заменен на 33-й минуте.

Manchester Evening News оценил выступление 23-летнего игрока на 1 балл из 10, отметив, что он «раздражал болельщиков своей апатией».

Полузащитник «Юнайтед» Каземиро получил 2 балла, нападающий Расмус Хейлунд – 3.

Лучшим игроком в составе команды по версии MEN стал 19-летний полузащитник Кобби Майну (7 баллов), вышедший вместо Зиркзе.

По 5 баллов получили вратарь Андре Онана, а также Диогу Далот, Амад Диалло, Лени Йоро и Антони. По 4 – Матейс де Лигт, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Кристиан Эриксен и Алехандро Гарначо.

Работа главного тренера Рубена Аморима оценена на 4 балла из 10.

Зиркзе не выдержал: заменили на 33-й, убежал в подтрибунку. Но вернулся. Что это было?