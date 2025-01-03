Флик о регистрации Ольмо и Виктора: «Ситуация не радует. Я поговорил с президентом, у меня есть доверие к клубу. Каждый делает свою работу, моя – хорошо подготовить команду»

Ханси Флик высказался о проблемах с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.

– Я не хочу говорить об этом. Это не моя работа. Моя задача – готовить команду к следующему матчу Кубка. Я поговорил с президентом, у меня есть доверие к клубу в том, что касается команды. Каждый делает свою работу, моя – хорошо подготовить команду.

– Как вы видите ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором?

– Если честно, эта ситуация не радует, но мы профессионалы: они должны играть в футбол, а я должен их тренировать. У нас есть уверенность. Я всегда настроен позитивно, нам нужно дождаться решения, – сказал главный тренер «Барселоны».