Флик о регистрации Ольмо и Виктора: «Ситуация не радует. Я поговорил с президентом, у меня есть доверие к клубу. Каждый делает свою работу, моя – хорошо подготовить команду»
Ханси Флик высказался о проблемах с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.
– Я не хочу говорить об этом. Это не моя работа. Моя задача – готовить команду к следующему матчу Кубка. Я поговорил с президентом, у меня есть доверие к клубу в том, что касается команды. Каждый делает свою работу, моя – хорошо подготовить команду.
– Как вы видите ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором?
– Если честно, эта ситуация не радует, но мы профессионалы: они должны играть в футбол, а я должен их тренировать. У нас есть уверенность. Я всегда настроен позитивно, нам нужно дождаться решения, – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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