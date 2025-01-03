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«Барса» надеется зарегистрировать Ольмо и Виктора до 31 января. Клуб намерен через суд добиться изменения сроков регистрации игроков, не попадающих в лимит зарплат

«Барса» надеется зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора до конца зимнего окна.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб ожидает, что игроки будут официально зарегистрированы до 31 января и смогут продолжать выступать без проблем во всех турнирах после закрытия зимнего трансферного окна.

В случае, если в пятницу Ольмо и Виктор не будут зарегистрированы Ла Лигой, «Барса» оставляет за собой возможность обратиться в суд общей юрисдикции.

Клуб готов инициировать процесс, который должен позволить Ольмо и Пау Виктору продолжать выступать, опираясь на аргументацию о неравных условиях, создаваемых действующими правилами. Нынешние нормативы устанавливают 31 декабря крайним сроком для урегулирования регистраций игроков, пострадавших от нехватки места в зарплатной ведомости клубов. В таком случае «Барселона» будет отстаивать необходимость изменения правил, чтобы крайний срок соответствовал последнему дню зимнего трансферного окна (2 февраля 2025 года), а также чтобы аналогичные изменения действовали в последующие годы.

Если Ольмо и Пау Виктор захотят воспользоваться опцией расторжения контракта, они смогут сделать это за 24 часа до закрытия зимнего трансферного окна. Однако оба игрока намерены продолжать выступать за «Барселону».

Отмечается, что, несмотря на утверждения некоторых источников внутри клуба, в случае разрыва контракта Ольмо с «Барселоной» соглашение будет аннулировано, и он не получит оставшуюся сумму заработной платы до 2030 года. Тем не менее «РБ Лейпциг» должен будет получить всю сумму фиксированного трансферного платежа в размере 48 миллионов евро (без учета бонусов).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoПау Виктор
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