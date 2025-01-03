Агент Ольмо о проблемах с регистрацией хавбека: «Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Уверены, что «Барса» выиграет все титулы в будущем, как в эпоху Месси»
Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
«Это напряженная ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный игрок и человек. Он старается сохранять спокойствие.
Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани – игрок «Барселоны», и он хочет быть игроком этого клуба. Он приложил много усилий, чтобы оказаться в «Барселоне». Это было его давнее желание.
Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы прошлым летом подписать Дани.
Нам нравится их проект. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы.
Мы полностью уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем, как это было в эпоху Месси. Игрок, семья, я. Мы все хотели, чтобы Дани был в «Барселоне», – сказал представитель футболиста Энди Бара.
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