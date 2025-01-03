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Агент Ольмо о переходе в «Лейпциг»: «Бавария» предлагала больше денег, но мы дали слово. Речь идет о спортивном проекте, деньги – это не все в жизни и футболе»

Агент Дани Ольмо рассказал, что игрок в свое время предпочел «Лейпциг» «Баварии».

«Когда Дани был в загребском «Динамо», «Бавария» предлагала больше денег, маркетинговая составляющая была также внушительнее... но мы дали слово «Лейпцигу» и Оливеру Минцлаффу.

Они представили свой проект, и мы решили тогда перейти в «Лейпциг». Речь идет о спортивном проекте. Деньги – это не все в жизни и футболе», – сказал Энди Бара в интервью GiveMeSport.

Агент Ольмо о проблемах с регистрацией хавбека: «Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Уверены, что «Барса» выиграет все титулы в будущем, как в эпоху Месси»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДани Ольмо
Оливер Минцлафф
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