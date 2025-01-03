Агент Ольмо о переходе в «Лейпциг»: «Бавария» предлагала больше денег, но мы дали слово. Речь идет о спортивном проекте, деньги – это не все в жизни и футболе»
Агент Дани Ольмо рассказал, что игрок в свое время предпочел «Лейпциг» «Баварии».
«Когда Дани был в загребском «Динамо», «Бавария» предлагала больше денег, маркетинговая составляющая была также внушительнее... но мы дали слово «Лейпцигу» и Оливеру Минцлаффу.
Они представили свой проект, и мы решили тогда перейти в «Лейпциг». Речь идет о спортивном проекте. Деньги – это не все в жизни и футболе», – сказал Энди Бара в интервью GiveMeSport.
Агент Ольмо о проблемах с регистрацией хавбека: «Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Уверены, что «Барса» выиграет все титулы в будущем, как в эпоху Месси»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем