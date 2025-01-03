Роналду о Саудовской Аравии: «Я счастлив, жизнь прекрасна, футбол хорош. Продолжу помогать «Аль-Насру» брать титулы. Верю, что этот год будет хорошим»

Криштиану Роналду высказался об игре за саудовский «Аль-Наср» и целях на будущее.

«Я и моя семья счастливы. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол хорош. С личной и командной точки зрения мы все еще на пути. Мы все еще совершенствуемся.

Трудно конкурировать с такими командами, как «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», но мы все еще стремимся и боремся. Футбол таков, в нем есть хорошие и плохие моменты. Но для меня самое главное – быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб и свой контракт и верить, что все изменится, и «Аль-Наср» попытается выиграть больше титулов.

Я хочу выиграть для клуба азиатскую Лигу чемпионов. Но самое главное – продолжать двигаться и быть профессионалом.

[Любимый момент в футболке «Аль-Насра»] – вероятно, когда мы выиграли первый титул [Клубный кубок арабских чемпионов 2023 года], финал против «Аль-Хиляля», вероятно, был самым напряженным из всех, что мы пережили.

Знаете, когда выигрываешь титулы, все становится проще, и иметь привилегию выиграть первый трофей в свой первый год здесь было потрясающе. Но я хочу большего. Я продолжу двигаться и помогать своей команде выигрывать титулы. Я верю, что этот год будет хорошим для «Аль-Насра», – заявил португальский нападающий.

Роналду взял арабский Кубок чемпионов – но это не местная ЛЧ. Что за турнир и какие вообще там бывают?

У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов