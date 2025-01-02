Роналду не перейдет в «ПСЖ», переговоры не ведутся (Фабрицио Романо)
Криштиану Роналду вряд ли станет игроком «ПСЖ».
Инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на сообщения о возможном переходе нападающего в парижский клуб.
Как пишет Романо, источники в «ПСЖ» подчеркнули, что переговоры о трансфере португальца не ведутся.
Контракт 39-летнего игрока с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Роналду провел 12 матчей в этом сезоне саудовского чемпионата. На счету форварда 10 голов и 2 результативные передачи. Полная статистика – здесь.
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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