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Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»

Криштиану Роналду объяснил, почему в Саудовской Аравии сложнее, чем во Франции.

«Приезжайте и сами посмотрите. Побегайте в 38-, 39-, 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет.

Приезжайте и посмотрите. Не надо верить мне на слово, сами приезжайте», – сказал нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.

Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globe Soccer Awards
logoКриштиану Роналду
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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