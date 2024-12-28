Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»
Криштиану Роналду объяснил, почему в Саудовской Аравии сложнее, чем во Франции.
«Приезжайте и сами посмотрите. Побегайте в 38-, 39-, 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет.
Приезжайте и посмотрите. Не надо верить мне на слово, сами приезжайте», – сказал нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globe Soccer Awards
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