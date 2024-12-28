Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»

Криштиану Роналду объяснил, почему в Саудовской Аравии сложнее, чем во Франции.

«Приезжайте и сами посмотрите. Побегайте в 38-, 39-, 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет.

Приезжайте и посмотрите. Не надо верить мне на слово, сами приезжайте», – сказал нападающий «Аль-Насра » на церемонии Globe Soccer Awards.

Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»