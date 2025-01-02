«Фиорентина» хочет подписать Кьезу из «Ливерпуля». Препятствием считается зарплата вингера – 7 млн евро
Ранее сообщалось, что, вингер «Ливерпуля» хотел бы вернуться в Италию, а «Фиорентина» следит за ситуацией.
Как пишет FirenzeViola.it, клуб действительно рассматривает трансфер игрока, которого изучал еще прошлым летом, в зимнее трансферное окно.
Однако препятствием, которое будет нелегко преодолеть, может стать зарплата игрока. В «Ливерпуле» Кьеза получает чуть менее 7 млн евро чистыми. Итальянский клуб не может позволить себе подобную сумму.
Ожидается, что заинтересованные «Милан» и «Наполи» также будут оказывать давление на футболиста.
В этом сезоне Кьеза провел 1 матч в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.
Кьеза хочет уйти из «Ливерпуля» и вернуться в Италию. «Наполи», «Интер» и «Фиорентина» проявляют интерес к форварду
«Интер» может арендовать Кьезу у «Ливерпуля» на полгода с правом выкупа (Tuttosport)
Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вингер отыграл 77 минут с момента перехода
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий