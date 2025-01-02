«Фиорентина» хочет подписать Кьезу из «Ливерпуля». Препятствием считается зарплата вингера – 7 млн евро

«Фиорентина» всерьез задумывается о трансфере Федерико Кьезы.

Ранее сообщалось, что, вингер «Ливерпуля» хотел бы вернуться в Италию, а «Фиорентина» следит за ситуацией.

Как пишет FirenzeViola.it, клуб действительно рассматривает трансфер игрока, которого изучал еще прошлым летом, в зимнее трансферное окно.

Однако препятствием, которое будет нелегко преодолеть, может стать зарплата игрока. В «Ливерпуле » Кьеза получает чуть менее 7 млн евро чистыми. Итальянский клуб не может позволить себе подобную сумму.

Ожидается, что заинтересованные «Милан » и «Наполи» также будут оказывать давление на футболиста.

В этом сезоне Кьеза провел 1 матч в АПЛ , не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .

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