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«Интер» может арендовать Кьезу у «Ливерпуля» на полгода с правом выкупа (Tuttosport)

Федерико Кьеза зимой может вернуться в Италию.

Calciomercato со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Интер» изучает возможность подписания вингера «Ливерпуля» на полгода, в теории – с правом выкупа за определенную сумму.

Отмечается, что у гендиректора миланцев Беппе Маротты хорошие отношения с Фали Рамадани, агентом футболиста. Они общаются по этому вопросу напрямую.

В текущем сезоне Кьеза принял участие в одном матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoБеппе Маротта
Фали Рамадани
агенты
logoФедерико Кьеза
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