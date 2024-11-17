«Интер» может арендовать Кьезу у «Ливерпуля» на полгода с правом выкупа (Tuttosport)
Федерико Кьеза зимой может вернуться в Италию.
Calciomercato со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Интер» изучает возможность подписания вингера «Ливерпуля» на полгода, в теории – с правом выкупа за определенную сумму.
Отмечается, что у гендиректора миланцев Беппе Маротты хорошие отношения с Фали Рамадани, агентом футболиста. Они общаются по этому вопросу напрямую.
В текущем сезоне Кьеза принял участие в одном матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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