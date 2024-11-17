«Интер» может арендовать Кьезу у «Ливерпуля» на полгода с правом выкупа (Tuttosport)

Федерико Кьеза зимой может вернуться в Италию.

Calciomercato со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Интер » изучает возможность подписания вингера «Ливерпуля » на полгода, в теории – с правом выкупа за определенную сумму.

Отмечается, что у гендиректора миланцев Беппе Маротты хорошие отношения с Фали Рамадани, агентом футболиста. Они общаются по этому вопросу напрямую.

В текущем сезоне Кьеза принял участие в одном матче АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .