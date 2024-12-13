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  • Арне Слот: «Нуньес влияет на игру «Ливерпуля» – оцениваю его не только по голам. Кьезе нужно набрать форму – порой сложно дать футболисту время, не знаешь, чего ожидать»
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Арне Слот: «Нуньес влияет на игру «Ливерпуля» – оцениваю его не только по голам. Кьезе нужно набрать форму – порой сложно дать футболисту время, не знаешь, чего ожидать»

Арне Слот высказался про Дарвина Нуньеса и Федерико Кьезу.

Нуньес забил три гола за мерсисайдцев в этом сезоне, а Кьеза провел лишь 18 минут за команду в АПЛ после перехода из «Ювентуса».

«Дарвин оказывает влияние на игру команды. Он не забил столько голов, сколько он или мы хотели бы, но он оказывает влияние на команду за счет своей работы. Он часть команды, которая забивает много голов – я оцениваю Дарвина не только по ним.

Что касается Федерико Кьезы, то ему нужно игровое время. Когда ты не играл 5-6 месяцев, то тренеру иногда сложно дать футболисту игровое время, потому что не знаешь, чего ожидать. Может, получится в матче с «Саутгемптоном». Ему нужно набрать форму, нужно игровое время. Но не всегда легко найти эти минуты», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoДарвин Нуньес
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoФедерико Кьеза
logoАрне Слот
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