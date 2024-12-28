Кьеза хочет уйти из «Ливерпуля» и вернуться в Италию. «Наполи», «Интер» и «Фиорентина» проявляют интерес к форварду

Федерико Кьеза хочет уйти из «Ливерпуля».

Как сообщает журналист Foot Mercato Валентен Фейетт, нападающий предпочитает вернуться в Италию.

В данный момент рассматривается вариант с арендой игрока. Интерес к итальянцу проявляют «Наполи» и «Интер». «Фиорентина» также следит за ситуацией.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» прошлым летом из «Ювентуса» за 13 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний Кьеза провел 1 игру.