Кьеза хочет уйти из «Ливерпуля» и вернуться в Италию. «Наполи», «Интер» и «Фиорентина» проявляют интерес к форварду
Федерико Кьеза хочет уйти из «Ливерпуля».
Как сообщает журналист Foot Mercato Валентен Фейетт, нападающий предпочитает вернуться в Италию.
В данный момент рассматривается вариант с арендой игрока. Интерес к итальянцу проявляют «Наполи» и «Интер». «Фиорентина» также следит за ситуацией.
Кьеза перешел в «Ливерпуль» прошлым летом из «Ювентуса» за 13 млн евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.
В текущем сезоне АПЛ 27-летний Кьеза провел 1 игру.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Валентена Фейетта
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