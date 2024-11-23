Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вингер отыграл 77 минут с момента перехода

Федерико Кьеза не планирует покидать «Ливерпуль».

Итальянский вингер провел лишь два матча за английскую команду с момента перехода, отыграв в общей сложности 77 минут. Сообщалось , что «Интер» может взять 27-летнего игрока в аренду с правом выкупа.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля » зимой. Вариант с арендой в данный момент не рассматривается.

Контракт Федерико с мерсисайдцами рассчитан до 2028 года. Статистику футболиста можно найти здесь .