Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вингер отыграл 77 минут с момента перехода
Федерико Кьеза не планирует покидать «Ливерпуль».
Итальянский вингер провел лишь два матча за английскую команду с момента перехода, отыграв в общей сложности 77 минут. Сообщалось, что «Интер» может взять 27-летнего игрока в аренду с правом выкупа.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, Кьеза не планирует уходить из «Ливерпуля» зимой. Вариант с арендой в данный момент не рассматривается.
Контракт Федерико с мерсисайдцами рассчитан до 2028 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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