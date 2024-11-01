Куда пропал Кьеза? Сыграл всего 78 минут за «Ливерпуль»

В октябре не выходил на поле.

После летнего перехода из «Ювентуса» в «Ливерпуль» Федерико Кьеза сыграл всего три матча – по одному в Премьер-лиге, Кубке лиги и Лиге чемпионов. Суммарно получилось всего 78 минут. Голов не было. В октябре Кьеза даже не выходил на поле.

Где же итальянец?

Что случилось с Кьезой? Объясняет Слот

Тренер «Ливерпуля» на нескольких пресс-конференциях объяснял, почему Федерико пока не играет. Ответы получались уклончивые: дело как бы и в травмах, но и не совсем в них.

«Иногда сложно говорить о травмах, но в случае с Федерико все проще: он пропустил всю предсезонку и перешел в лигу, где более интенсивный футбол, чем в Серии А. Летом у него были занятия с низкой интенсивностью, так как он тренировался только с тремя или четырьмя игроками.

Ему сложнее, чем всем остальным, и это нормально. Я знаю, насколько ему тяжело, когда мы вынуждены снимать его с тренировок из-за того, что организм все еще привыкает к новому уровню нагрузок. Но он подписал долгосрочный контракт, и мы работаем с ним исходя из этого.

До международной паузы он недоступен. Но мы надеемся, что за время перерыва на матчи сборных он вернется к тренировкам и присоединится к нам».

Слухи, что «Ливерпуль» может отдать Кьезу в аренду для набора формы, Слот опроверг. В клубе делают все, чтобы Федерико набрал форму вместе кс командой.

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Конец карьеры Кьезы в «Ювентусе» получился скомканным – его отстранили от основы и отправили тренироваться индивидуально из-за проблем с подписанием нового контракта. По версии самого Феде, туринский клуб даже не предлагал ему соглашение, а он не просил о повышении зарплаты. Но есть версия, что Тиаго Мотта просто не видел Кьезу в своих схемах.

«Ливерпуль» же взял Федерико в августе и по сниженной цене – всего за 12 млн евро. Хотя за год-два до этого «Юве» отклонял предложения значительно крупнее. Сам Кьеза с радостью принял предложение и рванул на северо-запад Англии. Футболист рассказал, что посоветовался с отцом, Энрико Кьезой, забивавшим на «Энфилде» за сборную Италии на Евро-96. Тот сразу сказал, что надо ехать: «Это будет лучший выбор для твоей карьеры».

Да и сам Феде ждал дебют на легендарном стадионе. Разволновался еще на подлете к Ливерпулю:

«Я хочу рассказать одну историю, которая запомнилась мне. Когда летел в самолете, увидел «Энфилд» и сказал жене: «Включи песню You’ll Never Walk Alone, потому что я хочу представить себя, играющим здесь и слышащим, как болельщики поют этот гимн. У меня побегут мурашки, и это будет очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Потому что знаю историю этого клуба. Знаю, что он значит для болельщиков», – говорил Кьеза в первом интервью клубному каналу.

На первых тренировках Федерико выглядел самым счастливым человеком.

Пора ли волноваться за Кьезу? Пока нет

Многие болельщики «Ливерпуля» уже расстраиваются, что подписали поломанного футболиста. Но пока нет поводов не доверять словам Слота – он достаточно подробно рассказывает о травмах в составе.

И предсезонка, которой у Кьезы вообще не было, явно могла привести к тому, что обострились небольшие проблемы. «Ливерпуль» играет в гораздо более интенсивный футбол, чем «Ювентус» последних сезонов – это тоже могло сказаться, организм Федерико был не готов к нагрузкам.

Даже во времена Клоппа многие футболисты подводились к стартовому составу ближе к зиме (например, Робертсон и Фабиньо), а у Кьезы еще и высочайшая конкуренция – Салах, Жота, Диас и Гакпо сильно начали сезон. Нет смысла форсировать подготовку и увеличивать риск повторных травм.

Причина волнения ливерпульских фанатов тоже понятна: слишком сильно ситуация с Кьезой напоминает аренду у того же «Ювентуса» Артура Мело два года назад. Тот в итоге сыграл только 13 минут в Лиге чемпионов. Сценарий схожий, но после такого камео в «Ливерпуле» Мело провел хороший прошлый сезон в «Фиорентине» – и практически без травм.

С Кьезой работают вдолгую, так что ждем Федерико в составе ближе к декабрю-январю. Его контракт – до лета 2028-го.

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Фото: Gettyimages.ru /Pier Marco Tacca, Dan Mullan; East News /MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP