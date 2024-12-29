«Реал» хочет подписать молодого центрального защитника. Клубу нравятся ван де Вен, Гвардиол и Лукеба, но их считают слишком дорогими (Relevo)

«Реал Мадрид» планирует подписать сильного центрального защитника.

По данным Relevo, клуб ищет игрока, похожего по профилю на Эдера Милитао . То есть молодого, быстрого и сильного защитника, способного с легкостью выигрывать дуэли, в том числе в воздухе. В идеале он должен быть левшой, или же суметь адаптироваться к игре левее.

Мадридцам нравится ряд игроков, однако одним из главных препятствий возможного трансфера является цена.

Так, центральный защитник «Тоттенхэма » Микки ван де Вен соответствует их запросу, однако его стоимость считается слишком высокой. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

Подобным образом воспринимается и Йошко Гвардиол , который уже давно нравится «сливочным». На данный момент они полагают, что только санкции Премьер-лиги в отношении «Манчестер Сити » сделали бы его подписание возможным.

Также потенциальным кандидатом мог бы стать Кастелло Лукеба из «Лейпцига». В контракте француза есть отступные в 90 миллионов, однако его возможно приобрести за сумму около 60 млн, что все равно воспринимается «Мадридом» как очень высокая цена.

Таким образом, потенциальный трансфер может состояться как в 2025, так и в 2026 году.