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«Реал» хочет подписать молодого центрального защитника. Клубу нравятся ван де Вен, Гвардиол и Лукеба, но их считают слишком дорогими (Relevo)

«Реал Мадрид» планирует подписать сильного центрального защитника.

По данным Relevo, клуб ищет игрока, похожего по профилю на Эдера Милитао. То есть молодого, быстрого и сильного защитника, способного с легкостью выигрывать дуэли, в том числе в воздухе. В идеале он должен быть левшой, или же суметь адаптироваться к игре левее.

Мадридцам нравится ряд игроков, однако одним из главных препятствий возможного трансфера является цена.

Так, центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен соответствует их запросу, однако его стоимость считается слишком высокой. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

Подобным образом воспринимается и Йошко Гвардиол, который уже давно нравится «сливочным». На данный момент они полагают, что только санкции Премьер-лиги в отношении «Манчестер Сити» сделали бы его подписание возможным.

Также потенциальным кандидатом мог бы стать Кастелло Лукеба из «Лейпцига». В контракте француза есть отступные в 90 миллионов, однако его возможно приобрести за сумму около 60 млн, что все равно воспринимается «Мадридом» как очень высокая цена.

Таким образом, потенциальный трансфер может состояться как в 2025, так и в 2026 году.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
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