«Реал» готов заплатить 20-25 млн евро за Трента зимой. «Ливерпуль» не хочет продавать защитника (Marca)

«Реал» рассчитывает на трансфер Трента Александер-Арнолда зимой.

По данным Marca, мадридский клуб готов заплатить от 20 до 25 млн евро за переход защитника «Ливерпуля » в январе.

Ранее сообщалось , что «Ливерпуль» отказался продавать Трента в зимнее окно, не захотев обсуждать с мадридским клубом возможную сумму трансфера.

Напомним, контракт защитника с «Ливерпулем» истекает 30 июня. С 1 января Трент сможет вести переговоры с другими клубами.