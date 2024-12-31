«Реал» готов заплатить 20-25 млн евро за Трента зимой. «Ливерпуль» не хочет продавать защитника (Marca)
«Реал» рассчитывает на трансфер Трента Александер-Арнолда зимой.
По данным Marca, мадридский клуб готов заплатить от 20 до 25 млн евро за переход защитника «Ливерпуля» в январе.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать Трента в зимнее окно, не захотев обсуждать с мадридским клубом возможную сумму трансфера.
Напомним, контракт защитника с «Ливерпулем» истекает 30 июня. С 1 января Трент сможет вести переговоры с другими клубами.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Marca
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