Куртуа о забастовке игроков: «Родри прав, матчей слишком много. Говорят, что мы много зарабатываем и не можем жаловаться. Это правда, но нужно найти баланс»

Тибо Куртуа поддержал Родри после слов о возможной забастовке футболистов.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании допустил , что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

«Родри прав. Матчей много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс. Игр слишком много, травм все больше.

Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть», – сказал вратарь «Реала » на стриме Ибаи Льяноса.

Карвахаль о календаре: «Забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нужно поднять голос»