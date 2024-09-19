Куртуа о забастовке игроков: «Родри прав, матчей слишком много. Говорят, что мы много зарабатываем и не можем жаловаться. Это правда, но нужно найти баланс»
Тибо Куртуа поддержал Родри после слов о возможной забастовке футболистов.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании допустил, что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».
«Родри прав. Матчей много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс. Игр слишком много, травм все больше.
Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть», – сказал вратарь «Реала» на стриме Ибаи Льяноса.
Карвахаль о календаре: «Забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нужно поднять голос»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
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