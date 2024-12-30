Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн

Винисиус и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов. После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.

Топ-10 самых дорогих игроков мира выглядит так:

1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро;

1-2. Винисиус («Реал») – 200 млн;

3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн;

3-4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180 млн;

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 160 млн;

6. Букайо Сака («Арсенал») – 150 млн;

7-9. Флориан Виртц («Байер») – 140 млн;

7-9. Джамал Мусиала («Бавария») – 140 млн;

7-9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 140 млн;

10-12. Коул Палмер («Челси») – 130 млн;

10-12. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн;

10-12. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн.