  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн
50

Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн

Винисиус и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов. После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.

Топ-10 самых дорогих игроков мира выглядит так:

1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро;

1-2. Винисиус («Реал») – 200 млн;

3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн;

3-4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180 млн;

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 160 млн;

6. Букайо Сака («Арсенал») – 150 млн;

7-9. Флориан Виртц («Байер») – 140 млн;

7-9. Джамал Мусиала («Бавария») – 140 млн;

7-9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 140 млн;

10-12. Коул Палмер («Челси») – 130 млн;

10-12. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн;

10-12. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Transfermarkt
logoЭрлинг Холанд
рейтинги
logoЛамин Ямаль
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoКоул Палмер
logoБарселона
logoКилиан Мбаппе
logoФлориан Виртц
logoБукайо Сака
logoАрсенал
logoДжамал Мусиала
logoБайер
logoФилип Фоден
logoРеал Мадрид
Transfermarkt (Трансфермаркт)
деньги
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoРодри
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус – лучший игрок мира на данный момент по версии GiveMeSport. Салах – 2-й, Родри – 3-й, Мбаппе выше Беллингема, Месси – 10-й
7720 декабря, 17:13
Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала – 2-й, Палмер – 3-й, Эдегор – 4-й, де Брюйне – 6-й, Бруну – 8-й
535 декабря, 16:43
Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча»-2025 по версии Goal. Ямаль – 2-й, Винисиус – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 8-й
19530 октября, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
910 минут назад
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
332 минуты назад
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
4337 минут назад
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
54 минуты назадСпецпроект
Салах на вопрос о «Золотом мяче»: «Думаю только о том, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ. Хочу быть частью этого»
18сегодня, 08:39
Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»
62сегодня, 08:33
Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»
40сегодня, 08:14
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
490сегодня, 07:56
Президент «Атлетико»: «Гризманн входит в топ-5 лучших игроков Европы. Для нас он источник гордости»
5сегодня, 07:52
Угадайте, кто победит в самых праздничных матчах АПЛ 🎄
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
519 минут назад
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
230 минут назад
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
442 минуты назад
Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
44 минуты назадФэнтези
Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»
553 минуты назад
Постекоглу о том, что Дрэгушин играл с «Вулвс» с травмой: «Если бы Раду не сыграл, не знаю, кто мог бы. У нас нет выбора, если только я не выпущу еще одного 17-летнего игрока»
255 минут назад
Раньери об 1:1 с «Миланом»: «Яркий матч, команды играли на победу. На то, что с нами сделали в 1-м тайме, «Рома» ответила во втором»
сегодня, 08:50
Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»
1сегодня, 08:36
Ребров о «Спартаке»: «Год получился неровным. Весна была провальная, но в концовке команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места!»
5сегодня, 07:35
Холанд о «Ман Сити»: «Взлеты и падения, но всегда вместе. Будем и дальше стараться в 2025-м»
1сегодня, 07:19
Рекомендуем