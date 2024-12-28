Роналду о календаре: «Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен. Но единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее»
Криштиану Роналду высказался о напряженном календаре в футболе.
«Клубам нужно лучше заботиться о молодых игроках. Беллингем или Ламин [Ямаль], например, очень молоды. Им придется многим пожертвовать и потребуется немного везения, чтобы играть до моего возраста, но клубы должны заботиться о них.
Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен, но я думаю, что единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее», – сказал 39-летний нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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