Роналду о календаре: «Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен. Но единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее»

Криштиану Роналду высказался о напряженном календаре в футболе.

«Клубам нужно лучше заботиться о молодых игроках. Беллингем или Ламин [Ямаль], например, очень молоды. Им придется многим пожертвовать и потребуется немного везения, чтобы играть до моего возраста, но клубы должны заботиться о них.

Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен, но я думаю, что единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее», – сказал 39-летний нападающий «Аль-Насра » на церемонии Globe Soccer Awards.