Ольмо надеется, что Лапорта сдержит обещание зарегистрировать его. В «Барсе» считают, что завтрашний день может стать ключевым в этом вопросе

Дани Ольмо все еще надеется, что его зарегистрируют в Ла Лиге.

Ранее стало известно, что «Барселона » не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

По информации Marca, Ольмо терпеливо ждет разрешения ситуации. Он надеется, что Жоан Лапорта сдержит обещание – президент «Барсы» говорил, что клуб добьется благоприятного итога спора в ближайшее время.

Источники в «Барсе» считают, что завтрашний день может стать ключевым в этом вопросе. Клуб считает, что документация о доходе от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» была представлена своевременно, и единственное, что не было предоставлено, – это сами деньги, которые могут поступить в эту пятницу.

Футболист пока не думает о том, что будет делать, если «блауграна» так и не сможет его заявить. Его агенты могут рассмотреть вариант с арендой – при этом отмечается, что некоторые источники считают такую сделку допустимой с юридической точки зрения, а другие – нет.

Что вообще с Ольмо? «Барса» потеряет его бесплатно?