Оппозиция Лапорте потребовала отставки президента «Барсы»: «Не можем позволить клубу деградировать. Требуем положить конец невыполненным обещаниям и безответственной продаже активов»

Оппозиция Жоану Лапорте потребовала отставки президента «Барселоны».

Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора .

«Мы хотим выразить наше полное возмущение и стыд, вызванный администрацией президента Жоана Лапорты и советом директоров в отношении заявок Дани Ольмо и Пау Виктора. Мы требуем их отставки.

То, что мы пережили в последние часы 2024 года, доказывает, что порочный круг, в который вступила управляющая команда клуба, полностью разорван. Создавшаяся ситуация недопустима, а ущерб, нанесенный репутации организации, непоправим. Плохой имидж усугубляется продолжающимися ложными обещаниями, которые никогда не выполняются и которые в конечном итоге наносят ущерб клубу.

Всего за четыре года наследие «Барселоны» было декапитализировано с помощью различных «рычагов», путем хищения стратегических активов будущего, чтобы заткнуть дыры, образовавшиеся в результате хаотичного и импровизированного управления.

Несмотря на обещания выздоровления, у клуба по-прежнему нет четкого финансового плана или последовательной стратегии для обеспечения стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мы не можем позволить «Барсе» деградировать таким образом. Мы требуем положить конец невыполненным обещаниям, постоянной импровизации и безответственной продаже активов, которые ставят под угрозу модель коллективной собственности, которая делает нас уникальными.

Необходимо срочно изменить курс. Необходимо восстановить прозрачность, планирование и ценности, которые сделали «Барсу» больше, чем клубом», – говорится в заявлении объединения Som un Clam.