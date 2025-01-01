Ольмо выложил пост с эмодзи в цветах «Барсы»: «Время 2025-го💙❤️». Хавбека не зарегистрировали на вторую часть сезона в Ла Лиге
Дани Ольмо выразил любовь к «Барселоне» в соцсетях.
Полузащитник выложил фотографии с новогодней вечеринки, в том числе со своей девушкой Лаурой. В подписи к ним он использовал эмодзи в виде сердец в цветах «Барселоны» – красного и синего.
«Время 2025 года💙❤️», – написал Ольмо.
Фото: instagram.com/daniolmo
Некторые из футболистов каталонского клуба написали комментарии под публикацией. Так, Иньиго Мартинес оставил под постом Ольмо несколько эмодзи в виде часов.
«Дани Ольмо – куле (фанат «Барсы» – Спортс’‘)», – написал Ламин Ямаль.
Напомним, «Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо в Ла Лиге на вторую часть сезона – полузащитник был убран из заявки. Сообщалось, что клуб попытается заявить футболиста до конца недели.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Дани Ольмо
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