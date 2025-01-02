Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»
Напомним, клуб не смог зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона в Ла Лиге. Сообщалось, что «Барселона» рассчитывает завершить регистрацию игроков на этой неделе.
«Мы разделяем обеспокоенность насчет катастрофических спортивных, экономических и институциональных последствий этой ситуации.
В результате мы можем потерять игрока, которого подписали 4 месяца назад за 55 миллионов евро – как мы видим, он может уйти из-за действий руководства, полных импровизации и абсолютного непрофессионализма.
Недопустимо, что лидер «Барсы» ведет себя подобным образом и создает такой имидж. Именно поэтому мы требуем от руководства и президента Жоана Лапорты немедленных объяснений и подробного описания предпринятых мер и их последствий.
Мы хотим знать, почему клуб подписал такого дорогого игрока, зная о нарушении фэйр-плей, если, как выяснилось, у нас не было плана по разрешению ситуации.
Мы хотим знать причину обращения в суд, если мы знали, что пути вперед нет, как показали решения судей. Какие действия клуб предпринимает сейчас, чтобы избежать потери Ольмо и Пау Виктора.
Мы хотим прозрачности в вопросе продажи VIP-мест на «Камп Ноу». Мы хотим сохранить надежду на то, что не потеряем игрока всего через четыре месяца после его подписания за 55 миллионов евро.
Мы внимательны и бдительны. Мы не будем сидеть сложа руки, ничего не предпринимая против растраты ресурсов и престижа клуба, а также связанных со этим спортивных последствий.
«Барса» и ее игроки заслуживают того, чтобы положить конец пагубной практике и вновь гордиться тем, чем мы являемся – большим, чем клуб», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны».
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