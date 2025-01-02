  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»
17

Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»

Виктор Фонт раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ситуации с Дани Ольмо.

Напомним, клуб не смог зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона в Ла Лиге. Сообщалось, что «Барселона» рассчитывает завершить регистрацию игроков на этой неделе.

«Мы разделяем обеспокоенность насчет катастрофических спортивных, экономических и институциональных последствий этой ситуации.

В результате мы можем потерять игрока, которого подписали 4 месяца назад за 55 миллионов евро – как мы видим, он может уйти из-за действий руководства, полных импровизации и абсолютного непрофессионализма.

Недопустимо, что лидер «Барсы» ведет себя подобным образом и создает такой имидж. Именно поэтому мы требуем от руководства и президента Жоана Лапорты немедленных объяснений и подробного описания предпринятых мер и их последствий.

Мы хотим знать, почему клуб подписал такого дорогого игрока, зная о нарушении фэйр-плей, если, как выяснилось, у нас не было плана по разрешению ситуации.

Мы хотим знать причину обращения в суд, если мы знали, что пути вперед нет, как показали решения судей. Какие действия клуб предпринимает сейчас, чтобы избежать потери Ольмо и Пау Виктора.

Мы хотим прозрачности в вопросе продажи VIP-мест на «Камп Ноу». Мы хотим сохранить надежду на то, что не потеряем игрока всего через четыре месяца после его подписания за 55 миллионов евро.

Мы внимательны и бдительны. Мы не будем сидеть сложа руки, ничего не предпринимая против растраты ресурсов и престижа клуба, а также связанных со этим спортивных последствий.

«Барса» и ее игроки заслуживают того, чтобы положить конец пагубной практике и вновь гордиться тем, чем мы являемся – большим, чем клуб», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны».

Что вообще с Ольмо? «Барса» потеряет его бесплатно?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoДани Ольмо
Виктор Фонт
бизнес
logoПау Виктор
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
финансовый фэйр-плей
logoКамп Ноу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В пользу «Барсы» было больше всего решений ВАР в первой части сезона Ла Лиги – 8. В пользу «Реала» и «Атлетико» – по 3
77сегодня, 17:50
Ольмо выложил пост с эмодзи в цветах «Барсы»: «Время 2025-го💙❤️». Хавбека не зарегистрировали на вторую часть сезона в Ла Лиге
40сегодня, 17:48Фото
Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)
46сегодня, 16:10
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно
2445 минут назад
Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»
7сегодня, 21:48
«ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю, «Ливерпуль» – на 2 года и 400 000 в неделю (Ромен Колле Годен)
44сегодня, 21:40
Прудников об отстранении России: «Катастрофа для нашей страны. Нас нигде не любят. Спорт вне политики, но эти принципы давно забыты, к сожалению»
140сегодня, 20:20
Артета о камбэке и 3:1 с «Брентфордом»: «Когда пропускаешь быстрый гол, приходится покорять гору, но «Арсенал» был вознагражден. Важная победа»
20сегодня, 20:10
«У троих игроков «Боки» сифилис. Это не шутка на День дурака, я бы не стал спекулировать на здоровье». Аргентинский журналист Флауэрс о клубе
45сегодня, 20:04
«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков в АПЛ при игре в запасе. «Ман Сити» отстает от лондонцев на 8 баллов
47сегодня, 20:02
Глушаков о Семаке: «Взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева пока не дотягивает. Но у него все впереди!»
26сегодня, 19:40
«Арсенал» одержал 4-ю победу подряд. Команда Артеты не поигрывает 12 матчей кряду
20сегодня, 19:26
«Арсенал» обыграл «Брентфорд» – 3:1. Жезус, Мерино и Мартинелли забили после раннего гола Мбемо
45сегодня, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трансферах «Арсенала» зимой: «Мы сосредоточены на наших игроках. Они отличаются качеством и самоотдачей»
7сегодня, 21:08
17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта
6сегодня, 20:48
Умер экс-вратарь «Боруссии» де Бер. Он играл за клуб из Дортмунда с 1986 по 2001 год и тренировал голкиперов до 2018-го
9сегодня, 20:34
Диего Коста покинул «Гремио» в связи с истечением контракта
5сегодня, 20:15
Ташуев о бане России: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. Растет хорошее поколение, Батраков и компания будут достигать международных успехов»
6сегодня, 19:14
Гасперини перед полуфиналом Суперкубка: «Интер» – сильнейшая команда, «Аталанта» должна оставаться в игре как можно дольше. Важно побороться за трофей и проверить конкурентоспособность»
2сегодня, 19:00
Тренер «Милана» Консейсау о Франсишку из «Ювентуса»: «Дома он мой сын, но на работе будет соперником. У меня пятеро детей, общаюсь с ними каждый день»
1сегодня, 18:51
Барелла (88), Александер-Арнолд (87) и Кунья (87) вошли в команду 16-й недели FC 25
1сегодня, 18:45Фото
«Бавария» рассматривает вратаря «Брайтона» Вербрюггена и Судзуки из «Пармы» как возможных преемников Нойера
10сегодня, 18:29
Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах за «Арсенал»
4сегодня, 18:16
Рекомендуем